СМИ: Шойгу вслед за Пригожиным бросился вербовать зэков на войну в Украину

Минобороны России приступило к вербовке заключенных вслед за ЧВК "Вагнер". Это стало известно со слов попавшего в украинский плен Леонида Образкова, который отсидел в российских тюрьмах 20 лет.

Минобороны России приступило к вербовке заключенных вслед за ЧВК "Вагнер". Это стало известно со слов попавшего в украинский плен Леонида Образкова, который отсидел в российских тюрьмах 20 лет.

Как передает Report, интервью с ним опубликовал украинский блогер Владимир Золкин .

Ранее о вербовке заключенных ведомством писали "Важные истории", однако тогда речь шла только о "красных колониях", где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур. 41-летний Образков сообщил, что никакого отношения к ним не имеет, получил первую судимость, еще будучи несовершеннолетним, и далее сидел практически без перерыва по различным статьям, включая кражу, угон и поджог.

По его словам, вербовка на войну в Украину происходила через замначальника колонии, который вызвал заключенных и предложил им вступить в "группу эвакуации" по запросу Минобороны. "Нас набирали вытаскивать "двухсотых" (погибших), "трехсотых" (раненых). Про "Вагнер" мы все знали, что лучше туда не идти - там все жестко. А в Минобороны думали, что все иначе. Веры было больше, что там действительно эвакуация", - уточнил Образков, добавив, что им пообещали деньги и некую бумагу с хорошей характеристикой.

Однако в итоге завербованные заключенные оказались в окопах на передовой. Где именно - не сообщается. "Ваши (украинские военные - ред.) когда залезли в окоп, увидели, что у нас не было ни оружия, ничего. Оружие все поломанное было. У нас даже гранат не было. И когда мы вылезли из окопа, они спросили: "Вагнер"? Мы: "Нет, Минобороны". Они сами удивились", - рассказал Образков.