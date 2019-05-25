СМИ: Серж Саргсян тайно встретился с Кочаряном

"Имеются факты о тайной встрече Сержа Саргсяна с освобожденным под залог Робертом Кочаряном".

Об этом передает Report со ссылкой на газету "Грапарак".

Отмечается, что в последние дни в офисе бывшей правящей партии Армении наблюдается активность. Глава партии, бывший президент страны Серж Саргсян до позднего вечера находится в офисе и принимает однопартийцев.

Корреспондент газеты адресовал к представителю партии Ваграму Багдасаряну вопрос о том, "встречался ли кто-либо из членов партии с Р.Кочаряном?", который ответил, что никто не встречался с Кочаряном. Между тем, газета утверждает, что имеется информация о встречи Саргсяна с Кочаряном: "Кроме того, имеются сведения и о регулярных встречах между бывшим первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном с Серж Саргсяном. Но эти сведения пока не нашли подтверждения".