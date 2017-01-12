Армянские СМИ: Серж Саргсян недоволен деятельностью своего премьера-министра

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян выразил недовольство в узком кругу деятельностью премьер-министра республики Карена Карапетяна, , сообщает Report со ссылкой на армянское издание "Жаманак".

По информации издания, Саргсян назвал его назначение одной из серьезнейших своих ошибок за срок пребывания в кресле руководителя страны.

"После этого было принято решение актуализировать вопрос о невозможности предоставления Карену Карапетяну справки относительно беспрерывного проживания на территории Армении в течение последних 5 лет и путем манипуляции им любой ценой добиться того, чтобы премьер-министр был лишен возможности включения в пропорциональный список кандидатов в депутаты правящей Республиканской партии Армении и избрания депутатом парламента. По нашим сведениям, до последнего времени подготовкой "правовых обоснований" для выдачи справки занимался бывший министр юстиции, ныне – руководитель аппарата Правительства, министр Давид Арутюнян, которому поручено прекратить соответствующую работу", - пишет издание.