СМИ: Серж Саргсян госпитализирован

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян из-за плохого самочувствия доставлен в медицинский центр «Наири», сообщает Report cо ссылкой на армянскую газету "Жаманак".

По данным армянских СМИ, проблемы со здоровьем вынудили президента страны пропустить литургию зажжения лампад 5 января и рождественскую литургию 6 января.

Однако пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян опроверг информацию об ухудшении состояния главы армянского государства, заявив, что у Саргсяна в эти дни была легкая простуда и все это время он находился дома.