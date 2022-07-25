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Стала известна цель визита Сердара Кылыча на границу с Арменией

Стала известна цель визита Сердара Кылыча на границу с Арменией Специальный представитель Турции на переговорах с Арменией Сердар Кылыч посетил район Акьяка в турецкой провинции Карс - на турецко-армянской границе.
В регионе
25 июля 2022 г. 13:40
Стала известна цель визита Сердара Кылыча на границу с Арменией

Стала известна цель визита спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча на турецко-армянскую границу в Карсе.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, дипломат посетил КПП Догукапы в районе Акьяка на границе с Арменией.

Затем он осмотрел руины древнего города Ани. Кылыч также посетил военный музей и Музей сыра в Карсе.

Спецпредставитель Турции провел ряд закрытых для прессы встреч.

Ранее сообщалось о подготовке к открытию пунктов пропуска Догукапы и Аликан в районе Акьяка на востоке Турции.

По данным СМИ, разминированием турецко-армянской границы занимается израильская компания. Сообщается, что работы по разминированию в районе акьяка продолжаются около месяца.

Специальный представитель армянской стороны по нормализации отношений Рубен Рубинян отметил, что обсуждается возможность открытия пограничных переходов для граждан третьих стран, однако конкретных договоренностей о том, где именно их открыть, пока не достигнуто.

12:13

Специальный представитель Турции на переговорах с Арменией Сердар Кылыч посетил район Акьяка в турецкой провинции Карс - на турецко-армянской границе.

Как сообщает Report, информацию об этом передали армянские телеграм-каналы.

Цель и подробности поездки не разглашаются.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что вблизи села Ибиш района Акьяка в течение 20 дней проводились работы по разминированию.

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Версия на английском языке ФотоPurpose of Serdar Kilic's visit to border with Armenia revealed
Версия на азербайджанском языке ФотоSərdar Kılıçın Ermənistanla sərhədə səfərinin məqsədi məlum olub

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