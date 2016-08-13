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    ​СМИ: Саудовская Аравия задержала четыре иранских судна в Персидском заливе

    Командующий морскими пограничниками в Бушире Амин Хосрави сообщил, что о дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Морской патруль Саудовской Аравии задержал четыре рыбацких судна из Ирана, находившихся в пограничных с королевством водах.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на иранского военного.

    Командующий морскими пограничниками в Бушире Амин Хосрави сообщил, что о дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно.

    Он отметил, что некоторые рыбаки провинции Бушир, выходя в Персидский залив, случайно заходят в воды других государств, после чего их задерживают.

    Комментариев со стороны Саудовской Аравии пока нет.

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