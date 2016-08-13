​СМИ: Саудовская Аравия задержала четыре иранских судна в Персидском заливе

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Морской патруль Саудовской Аравии задержал четыре рыбацких судна из Ирана, находившихся в пограничных с королевством водах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на иранского военного.

Командующий морскими пограничниками в Бушире Амин Хосрави сообщил, что о дальнейшей судьбе задержанных пока ничего неизвестно.

Он отметил, что некоторые рыбаки провинции Бушир, выходя в Персидский залив, случайно заходят в воды других государств, после чего их задерживают.

Комментариев со стороны Саудовской Аравии пока нет.