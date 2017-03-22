СМИ: Саргсян дал указание любой ценой протащить в парламент блок Тер-Петросяна

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян дал указание своей команде любой ценой протащить в парламент возглавляемый бывшим президентом Левоном Тер-Петросяном предвыборный блок "Конгресс – НПА", вплоть до обеспечения ему третьего места, передает Report со ссылкой на издание "Жоховурд".

"Но поскольку, согласно всем социологическим опросам, блок "Конгресс – НПА" не преодолеет даже минимальный барьер, необходимый для прохождения в Национальное Собрание, помимо предоставления альянсу спонсора в лице крупного предпринимателя Хачатура Сукиасяна, власти дали указание своим приспешникам на местах также провести работу, чтобы подарить голоса команде Левона Тер-Петросяна", - пишет армянская газета.

По мнению издания, именно этим и обусловлено царящее в блоке "Конгресс – НПА" полное спокойствие, которое даже не проводит агитационную кампанию как таковую.

"И в этом контексте не случайно, что впервые с 1998 года Левон Тер-Петросян был приглашен в эфир Общественного телевидения Армении и в рамках специальной политической рекламы представил основное положение предвыборной программы своего блока – формулу мира, неприемлемую практически для всех остальных политических сил", - отмечает "Жоховурд".