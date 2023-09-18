СМИ: Самолет с американскими заключенными вылетел из Ирана для обмена с США

Катарский самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Ираном американцами вылетел из страны.

Катарский самолет с освобожденными в рамках обмена заключенными с Ираном американцами вылетел из страны.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник.

"Катарский самолет с задержанными американцами вылетел из Ирана", - говорится в сообщении агентства.

Иран получит доступ к замороженным активам в размере 6 млрд долларов для использования в гуманитарных целях. Как отмечали в Иране, сумма с размороженных иранских счетов в Южной Корее должна быть депонирована на счет в катарском банке. Госдеп заявил о том, что размороженные средства принадлежали Ирану, Тегеран сможет их использовать только в рамках расходов на гуманитарные нужды, при этом США будут контролировать, куда идут эти средства.

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило в понедельник, что ранее замороженные иранские активы были переведены на счета в банки Катара в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном, что было условием Ирана для освобождения американцев.