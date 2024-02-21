СМИ: С начала войны в Украине Россия потеряла более 200 военных пилотов

Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. На подготовку каждого из них требуется не менее 6 лет и более 3 млн долларов.

Всего с начала войны Россия потеряла по меньшей мере 216 военных пилотов. На подготовку каждого из них требуется не менее 6 лет и более 3 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщает BBC news.

Только в течение 2023 года РФ потеряла по меньшей мере 62 военных пилота.

Еще 13 военных летчиков РФ в 2023 году погибли на территории самой России во время мятежа главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.

Всего изданию удалось установить имена 45 123 российских оккупантов, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Кроме того, на основе открытых источников BBC совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось установить имена 45 123 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Из них по меньшей мере 6 614 - это погибшие с октября 2023 по февраль 2024 года, то есть в период, когда российские подразделения наступали под Авдеевкой и в соседних с ней районах Донецкой области.

"Общие установленные нами потери российской стороны за 2023 год составили 27 906 человек, что на 57% больше, чем подтвержденные потери за первый год полномасштабных боевых действий в Украине (16 044 человека)", - говорится в статье.

Что касается потерь среди офицерского состава, то четыре российских генерала (Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев и Роман Кутузов) погибли в первые четыре месяца войны. Затем ровно год подтвержденных потерь в высшем звене российских офицеров не было.

С июня по октябрь 2023 года - то есть в период контрнаступления Украины - российская сторона потеряла по меньшей мере 413 офицеров, включая 44 военнослужащих в звании от подполковника и двух генералов - начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева и заместителя командующего Южным военным округом генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В ноябре погиб генерал-майор Владимир Завадский. Обстоятельства его смерти доподлинно неизвестны. По одной версии, он подорвался в районе города Изюм Харьковской области.