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    СМИ: С начала года в Сирии погибли 40 россиян

    Минобороны РФ утверждает о гибели за два года 33 военнослужащих

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ С начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний.

    Как сообщает Report, об этом пишет Reuters, которое пообщалось с родственниками и друзьями погибших.

    Сообщается, что принадлежность еще двух погибших установить не удалось.

    Так, минобороны РФ сообщало о гибели только десятерых военнослужащих. 

    В свою очередь официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг данные британского агентства Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих.

    По его словам, британское агентство не в первый раз любыми способами пытается дискредитировать российскую операцию в Сирии, не исключениям стала статья о "тайных потерях" среди военных.

    Официально минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.

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