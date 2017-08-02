СМИ: С начала года в Сирии погибли 40 россиян

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ С начала года в Сирии погибли 40 россиян, в том числе 17 военнослужащих и 21 боец частных военных компаний.
Как сообщает Report, об этом пишет Reuters, которое пообщалось с родственниками и друзьями погибших.
Сообщается, что принадлежность еще двух погибших установить не удалось.
Так, минобороны РФ сообщало о гибели только десятерых военнослужащих.
В свою очередь официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг данные британского агентства Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих.
По его словам, британское агентство не в первый раз любыми способами пытается дискредитировать российскую операцию в Сирии, не исключениям стала статья о "тайных потерях" среди военных.
Официально минобороны России утверждает, что за почти два года сирийской операции там погибли 33 военнослужащих.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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