СМИ: Россия строит большую военную базу у границы с Украиной

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Россия начала строить огромную военную базу у границы с Украиной со складами боеприпасов и казармами на несколько тысяч солдат. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Рабочие возвели забор на большом поле вблизи села Солоти в Белгородской области для ограждения территории, и потребовали, чтобы журналист Reuters покинул стройплощадку, предположив, что он является украинским шпионом.

Из документа, опубликованного на сайте госзакупок, следует, что министерство обороны планирует построить военную базу на территории в 300 га вблизи города Валуйки Белгородской области, расположенного недалеко от Солоти.

Министерство намерено построить девять казарм на 3500 солдат, склады для ракетно-артиллерийского вооружения и других боеприпасов общей площадью более 6 тыс. кв. м.

Из тендерной документации следует, что министерство обороны планирует использовать эту базу для подготовки артиллеристов и специалистов ПВО, а также для обучения вождению танков и БТР.

Ожидается, что проектирование и первоначально строительно-монтажные работы завершатся к апрелю 2016 года.