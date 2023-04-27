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СМИ: Россия снизила добычу полезных ископаемых на фоне роста производства оружия

СМИ: Россия снизила добычу полезных ископаемых на фоне роста производства оружия Российская промышленность впервые за год неожиданно демонстрирует рост за счет подъема сектора, связанного с военным производством, на фоне возросших расходов на войну в Украине.
В регионе
27 апреля 2023 г. 02:53
СМИ: Россия снизила добычу полезных ископаемых на фоне роста производства оружия

Российская промышленность впервые за год неожиданно демонстрирует рост за счет подъема сектора, связанного с военным производством, на фоне возросших расходов на войну в Украине.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Промышленное производство РФ в марте выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали снижения данного показателя на 1,4%.

Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых снизились на 3,6%, однако производство готовых металлических изделий, включая оружие и боеприпасы, выросло на 30 %.

Производство компьютеров, электронных и оптических продуктов, которые, по мнению экономистов, могут включать в себя детали для авиационных и ракетных двигателей, а также оптические прицелы и другие системы выросли на 23%.

Производство другого транспорта, к которому относятся боевые машины, самолеты и корабли, выросло более чем на 10%, уточняет Bloomberg.

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