СМИ: Россия снизила добычу полезных ископаемых на фоне роста производства оружия

Российская промышленность впервые за год неожиданно демонстрирует рост за счет подъема сектора, связанного с военным производством, на фоне возросших расходов на войну в Украине.

Российская промышленность впервые за год неожиданно демонстрирует рост за счет подъема сектора, связанного с военным производством, на фоне возросших расходов на войну в Украине.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

Промышленное производство РФ в марте выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Экономисты прогнозировали снижения данного показателя на 1,4%.

Горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых снизились на 3,6%, однако производство готовых металлических изделий, включая оружие и боеприпасы, выросло на 30 %.

Производство компьютеров, электронных и оптических продуктов, которые, по мнению экономистов, могут включать в себя детали для авиационных и ракетных двигателей, а также оптические прицелы и другие системы выросли на 23%.

Производство другого транспорта, к которому относятся боевые машины, самолеты и корабли, выросло более чем на 10%, уточняет Bloomberg.