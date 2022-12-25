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СМИ: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны

СМИ: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed.
В регионе
25 декабря 2022 г. 17:09
СМИ: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35 в обмен на дроны

Россия может в скором времени поставить Ирану 24 истребителя Су-35 в обмен на дроны-камикадзе Shahed.

Как передает Report, об этом сообщает 12-ый канал израильского телевидения.

По данным источников канала в западной разведке, которые следят за военным сотрудничеством Москвы и Тегерана, речь идет о 24 истребителях, которые первоначально предназначались для Египта.

Сообщается, что США уговорили Каир отказаться от сделки, и россияне искали покупателей для самолетов. Так, Россия решила продать самолеты Ирану после того, как государство начало поставлять стране-агрессору дроны.

По данным западных разведок, подготовка иранских летчиков на новых машинах идет полным ходом.

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