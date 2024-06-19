СМИ: Россия оголила северную границу с НАТО и отправила почти всю технику оттуда в Украину

Гарнизоны и воинские части сухопутных войск РФ вблизи границы Финляндии и Норвегии практически опустели.
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"В среднем 80% техники и солдат переброшены на войну в Украину", — заявил собеседник Yle в военной разведке Финляндии.
При этом ВКС, ПВО и флот у границ НАТО остаются укомплектованы. Так, небо над Санкт-Петербургом по-прежнему относительно защищено, считает разведка Финляндии.
Что касается сухопутных соединений, некоторые воинские части на севере России укомплектованы чуть больше чем на 20%, в других осталось еще меньше личного состава, не считая изменения численности во время призыва новых срочников.
По данным разведки, в этих соединениях остаются командиры срочников, остальные военнослужащие-контрактники отправились на войну.
В отчете разведки Норвегии за 2024 год также
Еще в сентябре 2022 года издание Foreign Policy
Спутниковые снимки российских воинских частей от мая 2024 года говорят о следующих изменениях:
- в Петрозаводске на базе хранения техники построили новый ремонтный цех на 1250 кв. м. Там одновременно можно хранить до 50 бронемашин под восстановление и отправку на фронт. В этом же месте раньше была площадка хранения техники;
- в Шуе, севернее Петрозаводска, перед началом вторжения стояли около 200 единиц бронетехники, а также артиллерия и грузовики. Эта база также опустела;
- в Каменке на Карельском перешейке находится полигон 138-й мотострелковой бригады — основного тактического соединения ВС РФ на финском направлении. В конце апреля там появился палаточный городок на 2000 бойцов. По мнению аналитика Yle Марко Эклунда, это лагерь подготовки бойцов перед отправкой в Украину;
- на аэродроме в Пскове после массированной атаки дронов ВСУ в августе ВКС вынужденно перебазировали 21 из 24 транспортных самолетов.
Напомним, что ранее в ежегодном исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) говорилось, что к началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему миру находились в состоянии высокой боевой готовности.