СМИ: Россия оголила северную границу с НАТО и отправила почти всю технику оттуда в Украину

Гарнизоны и воинские части сухопутных войск РФ вблизи границы Финляндии и Норвегии практически опустели.

Гарнизоны и воинские части сухопутных войск РФ вблизи границы Финляндии и Норвегии практически опустели.

Как передает Report , об этом сообщает финская телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на спутниковые снимки и данные разведки.

"В среднем 80% техники и солдат переброшены на войну в Украину", — заявил собеседник Yle в военной разведке Финляндии.

При этом ВКС, ПВО и флот у границ НАТО остаются укомплектованы. Так, небо над Санкт-Петербургом по-прежнему относительно защищено, считает разведка Финляндии.

Что касается сухопутных соединений, некоторые воинские части на севере России укомплектованы чуть больше чем на 20%, в других осталось еще меньше личного состава, не считая изменения численности во время призыва новых срочников.

По данным разведки, в этих соединениях остаются командиры срочников, остальные военнослужащие-контрактники отправились на войну.

В отчете разведки Норвегии за 2024 год также сказано о 80%-м сокращении численности сухопутных сил РФ на Кольском полуострове. Аналитики разведки считают, что на восстановление боеспособности соединений на севере России понадобится три-пять лет после окончания войны в Украине.

Еще в сентябре 2022 года издание Foreign Policy оценило некомплект ВС РФ у границ Финляндии и стран Балтии в 80%. Однако на тот момент Финляндия и Швеция не были членами НАТО.

Спутниковые снимки российских воинских частей от мая 2024 года говорят о следующих изменениях:

- в Петрозаводске на базе хранения техники построили новый ремонтный цех на 1250 кв. м. Там одновременно можно хранить до 50 бронемашин под восстановление и отправку на фронт. В этом же месте раньше была площадка хранения техники;

- в Шуе, севернее Петрозаводска, перед началом вторжения стояли около 200 единиц бронетехники, а также артиллерия и грузовики. Эта база также опустела;

- в Каменке на Карельском перешейке находится полигон 138-й мотострелковой бригады — основного тактического соединения ВС РФ на финском направлении. В конце апреля там появился палаточный городок на 2000 бойцов. По мнению аналитика Yle Марко Эклунда, это лагерь подготовки бойцов перед отправкой в Украину;

- на аэродроме в Пскове после массированной атаки дронов ВСУ в августе ВКС вынужденно перебазировали 21 из 24 транспортных самолетов.

Напомним, что ранее в ежегодном исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) говорилось, что к началу 2024 года 2,1 тыс. ядерных боеголовок по всему миру находились в состоянии высокой боевой готовности.