СМИ: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок

Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок - их количество составляет около 5 580 единиц.

Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок - их количество составляет около 5 580 единиц.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Из них 1 200 единиц выведены из эксплуатации, 4 380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

По данным агентства, в частности Россия развернула около 1 710 стратегических боеголовок, среди которых около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на баллистических ракетах подводных лодок, возможно, 200 единиц на базах тяжелых бомбардировщиков.