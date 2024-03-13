О нас

СМИ: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок

СМИ: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок - их количество составляет около 5 580 единиц.
В регионе
13 марта 2024 г. 17:20
СМИ: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок

Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок - их количество составляет около 5 580 единиц.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Из них 1 200 единиц выведены из эксплуатации, 4 380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

По данным агентства, в частности Россия развернула около 1 710 стратегических боеголовок, среди которых около 870 на баллистических ракетах наземного базирования, около 640 на баллистических ракетах подводных лодок, возможно, 200 единиц на базах тяжелых бомбардировщиков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Reuters: Russia has world's biggest store of nuclear warheads

Самое важное

Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi