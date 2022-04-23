СМИ: Россия может ударить по Украине ракетами с подводных лодок

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ может использовать подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины РФ может использовать подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины.

Как передает Report, об этом говорится в материале The Times & The Sunday Times .

Эксперты отмечают, что подлодки класса Кило регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в российских портах и снова уходят под воду.

Так, расследователь Бенджамин Питтет опубликовал фото со спутника от 15 апреля, на котором, предположительно, зафиксировано, как в порту оккупированного Севастополя на российскую подлодку загружают ракеты Калибр.

По словам аналитика Х.И.Саттона, в Черном море находятся по меньшей мере четыре российских подлодки класса Кило, которые могут запускать ракеты Калибр с дальностью стрельбы до 2 500 километров.

Издание отмечает, что запуск ракет с глубины до 50 метров трудно обнаружить даже с помощью спутников.