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    СМИ: Россия использует Роберта Кочаряна для теневого давления на Армению

    Баку. 10 января REPORT.AZ/ "Нынешнее правительство  Армении не имеет рациональных программ для работы с партнерами, и применяет свое влияние посредством криминально-олигархической системы". 

    Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

    Отмечается, что  и.о.премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог выдвинуть вопрос экс-президента Роберта Кочаряна во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Согласно статье, Пашиняну не удается вывести армяно-российские отношения из тени Кочаряна.

    "Роберт Кочарян – основатель армянской криминальной олигархии, даже ее символ, а его арест – значимое событие, которое свидетельствует о гибели старой системы. Излишне говорить, что сегодняшняя Армения не имеет рациональных программ для работы с партнерами, и применяет свое влияние посредством криминально-олигархической системы.", - отмечается в статье. 

    Следует отметить, что Роберт Кочарян в настоящее время находится в тюрьме.

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