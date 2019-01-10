СМИ: Россия использует Роберта Кочаряна для теневого давления на Армению

Баку. 10 января REPORT.AZ/ "Нынешнее правительство Армении не имеет рациональных программ для работы с партнерами, и применяет свое влияние посредством криминально-олигархической системы".

Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

Отмечается, что и.о.премьер-министра Армении Никол Пашинян не смог выдвинуть вопрос экс-президента Роберта Кочаряна во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно статье, Пашиняну не удается вывести армяно-российские отношения из тени Кочаряна.

"Роберт Кочарян – основатель армянской криминальной олигархии, даже ее символ, а его арест – значимое событие, которое свидетельствует о гибели старой системы. Излишне говорить, что сегодняшняя Армения не имеет рациональных программ для работы с партнерами, и применяет свое влияние посредством криминально-олигархической системы.", - отмечается в статье.

Следует отметить, что Роберт Кочарян в настоящее время находится в тюрьме.