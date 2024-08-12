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Россия импортировала рекордный объем наличной валюты

Россия импортировала рекордный объем наличной валюты С начала войны в Украине в марте 2022 года Россия получила около 2,3 млрд долларов и евро наличными, поскольку США и Европейский Союз запретили экспорт своей валюты.
В регионе
12 августа 2024 г. 18:38
Россия импортировала рекордный объем наличной валюты

С начала войны в Украине в марте 2022 года Россия получила около 2,3 млрд долларов и евро наличными, поскольку США и Европейский Союз запретили экспорт своей валюты.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале Reuters.

"Наличные деньги перевозились в Россию из стран, включая ОАЭ и Турцию, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией", - пишет Reuters со ссылкой на таможенные данные.

В издании заметили, что китайский юань обогнал доллар США и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, несмотря на сохранение некоторых проблем с проведением платежей.

В декабре 2023 года правительство США пригрозило штрафами финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело их против компаний из третьих стран.

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Версия на английском языке Billions in dollar and euro notes reach Russia despite sanctions

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