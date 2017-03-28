Россия и Иран планируют подписать соглашение по мирному атому

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Россия и Иран по итогам визита президента ИРИ Хасана Рухани подпишут меморандум о развитии сотрудничества в атомной сфере. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в МИД России.

"Речь идет о подписании документа, определяющего ряд аспектов двустороннего сотрудничества в области, естественно, сугубо мирного использования атомной энергии, в том числе в контексте работ по сооружению второго и третьего энергоблоков в Бушере", - указал источник.

По его словам, документ также будет касаться вопросов, определяющих отдельные аспекты сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии.

Отметим, президент Ирана находится с визитом в России с 27 марта.