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    Россия и Иран планируют подписать соглашение по мирному атому

    По итогам визита Хасана Рухани в Москву будет подписан меморандум о развитии сотрудничества в атомной сфере
    © i24 News

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Россия и Иран по итогам визита президента ИРИ Хасана Рухани подпишут меморандум о развитии сотрудничества в атомной сфере. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в МИД России.

    "Речь идет о подписании документа, определяющего ряд аспектов двустороннего сотрудничества в области, естественно, сугубо мирного использования атомной энергии, в том числе в контексте работ по сооружению второго и третьего энергоблоков в Бушере", - указал источник.

    По его словам, документ также будет касаться вопросов, определяющих отдельные аспекты сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии. 

    Отметим, президент Ирана находится с визитом в России с  27 марта. 

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