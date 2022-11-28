СМИ: Россия до войны в Украине планировала нападение на Японию

За полгода до начала полномасштабной войны в Украине, Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года.

За полгода до начала полномасштабной войны в Украине, Россия готовилась напасть на Японию летом 2021 года.

Как передает Report , об этом сообщает американское издание Newsweek.

По его сведениям, об этом стало известно из электронного письма, которое было отправлено агентом под ником "Ветер перемен" Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, руководящему антикоррупционным веб-сайтом Gulagu.net.

В документах с грифом секретности, которыми поделился информатор из ФСБ РФ, говорится, что Россия в августе 2021 года "вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту" с Японией.

"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой", - говорится в сообщении информатора.

Как утверждает "Ветер перемен", прокремлевские пропагандисты должны были "подогреть" ненависть россиян к японцам, используя ту же терминологию о "нацистах" и "фашистах", которая в итоге прозвучала в адрес украинцев. Первым шагом в этой пропагандистской кампании должно было стать рассекречивание ФСБ информации о том, что во время Второй мировой войны японские спецслужбы пытали граждан СССР, проводили "ужасающие биологические эксперименты" над советскими военнопленными. Кроме того, утверждалось, что Япония с 1938 года готовилась к войне с СССР, якобы совершая диверсии.

Аналитики Newsweek напомнили, что Россия и Япония никогда не подписывали мирный договор, формально завершающий Вторую мировую войну, из-за споров относительно группы островов, на которые претендует Япония. Это острова Кунасири, Итуруп, Шикотан и Хабомай из гряды Курильских островов. Токио считает острова своими "северными территориями", и эта проблема десятилетиями напрягала отношения между двумя странами.

"Для Японии здесь - краеугольный камень ее современной геополитики: ее статус страны, проигравшей во Второй мировой войне, все еще мешает японцам иметь официальные военные силы, службу внешней разведки и ряд других вещей. Для Японии возвращение Курильских островов фактически означало бы пересмотр или даже упразднение ее послевоенного статуса", - пишет информатор.