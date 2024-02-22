СМИ: Российских пограничников выведут из аэропорта Еревана

Все российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта "Звартноц".

Все российские пограничники будут выведены из ереванского международного аэропорта "Звартноц".

Как передает Report, об этом армянским СМИ сообщил высокопоставленный источник. По его словам, этот процесс произойдет в ближайшее время. Чиновник не уточняет, чем вызвано такое решение, однако уверяет, что решение политическое. Примечательно, что размещение российских пограничников в аэропорту "Звартноц" межправительственным соглашением не регламентировано.

Российские пограничники несут службу в аэропорту согласно документу, подписанному между командующими пограничными войсками СНБ РА и ФСБ России. СНБ РА заявили, что не располагают информацией о выводе российских пограничников из аэропорта.

Следует отметить, что в 1992 году Армения и Россия подписали соглашение, которое регулирует статус и деятельность российских погранвойск на армянской территории. Однако в этом договоре нет пункта, касающегося обслуживания в аэропорту.