СМИ: Российские и иранские суда через Каспий тайно поставляют товары в обход санкций

Российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайной поставки товаров в обход санкций. Российские суда также заходят в "теневые" порты, отключая передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS).

Российские и иранские суда активно используют Каспийское море для тайной поставки товаров в обход санкций. Российские суда также заходят в "теневые" порты, отключая передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет Foreign Policy.

По данным издания, только за последние три месяца было выявлено более 600 случаев, когда корабли под флагом РФ переставали передавать информацию в AIS, что привело к пробелам в системе.

"Недавно 12 судов, которые курсировали между Россией и Ираном в Каспийском море, осуществляли заходы в "теневой" порт. Все они принадлежали российским или иранским организациям и плавали под российским или иранским флагом", – сказано в статье.

Отмечается, что практика пребывания в море кораблей с выключенным трансмиттером – не новая.

"В мае 138 судов под российским флагом, плавающих по Каспию, дали 657 "пробелов" в AIS. По данным Lloyd's List Intelligence, в июне было 625 таких "пробелов" с участием 160 судов, а в июле - не менее 630 с участием 157 судов. Это в четыре раза больше, чем в мае, июне и июле прошлого года, когда корабли под российским флагом в Каспийском море прекращали передачу данных 159, 135 и 138 раз соответственно", - говорится в статье.

Пользуются этой схемой и суда под флагом Ирана. Так, в мае "пробелы" имели 48 судов, которые выключали передачу данных 199 раз. В июне 48 иранских судов имели 218 "пробелов", а в июле 47 судов имели 192 "пробела". По сравнению с прошлым годом, количество таких "пробелов" выросло вдвое. Причем значительное количество судов, которые прекращали передачу данных в AIS, курсировали между российскими и иранскими портами.

Издание отмечает, что до вторжения в Украину Россия не нуждалась в торговле с Ираном. В 2020 году она экспортировала в Иран товаров на сумму чуть более 1,4 млрд долларов, а импортировала почти на 800 млн долларов. Затем, в 2021 году, российский экспорт превысил 3 млрд долларов, а импорт - почти 1 млрд долларов. За время полномасштабной войны РФ против Украины Иран также превратился крайне необходимого поставщика оружия для России. В июне Москва заявила, что ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Ираном и другими странами Евразии до конца года, а Иран говорит, что рассчитывает на "большие объемы" обмена нефтью и газом с Россией.

"Но большинство судов, совершающих тайные рейсы, – не танкеры, а грузовые суда. Например, в июле 20 судов, которые были вне поля зрения радаров при выполнении своих рейсов, были танкерами, перевозившими нефть и химические продукты, а 129 были грузовыми судами, как показывают данные Lloyd's List Intelligence... Можно ожидать много теневых путешествий и заходов в порты Каспийского моря, трансферов с судна на судно и еще больше подделок AIS", - резюмирует FT.