СМИ: Российская 102-я база финансировала армянский портал

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Расположенная в армянском Гюмри 102-я российская военная база финансировала армянский новостной портал, сообщает Report со ссылкой на Regnum.

Из отчета молодежного научно-образовательного фонда "Зоракн", опубликованного на сайте официальных объявлений azdarar.am, следует, что принадлежащий ему новостной портал военной направленности Razm.info в 2016 году получил около 100 000 рублей (1,6 тысяч долларов США) взамен предоставления еженедельного обзора материалов электронных СМИ "некоторых соседних государств".

В статье, опубликованной на сайте forrights.am, говорится о рисках, которые несет в себе сотрудничество российской базы с армянским новостным порталом. Автор статьи говорит об обслуживании интересов российской военной базы. Также в статье говорится, что в появляющихся периодически новостях о Турции или Азербайджане эти страны называются "врагами", тогда как "профессиональные издания используют термин "противник".