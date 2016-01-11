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Роскосмос сократит затраты на обслуживание МКС 

Роскосмос сократит затраты на обслуживание МКС 
Корпорация Роскосмос была вынуждена сократить смету расходов на содержание Международной космической станции

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Российская государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" была вынуждена сократить смету расходов на содержание Международной космической станции (МКС) почти на 30 млрд. рублей на период с 2016 по 2025 годы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета "Известия", в распоряжении которой оказался итоговый вариант Федеральной космической программы (ФКП), направленной корпорацией на согласование в министерства. 

В качестве причин урезания бюджета издание называет сокращение общих расходов бюджета и изменение курсовой стоимости валют. Общая смета ФКП, по сравнению с апрелем, уменьшилась почти на четверть и составила 1,521 трлн. рублей на 10 лет. 

По данным "Известий", на сокращении расходов настоял Минфин. Были уменьшены затраты на раздел пилотируемых полетов, в частности, из ФКП были исключены расходы на проекты "Лунной программы".


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