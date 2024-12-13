СМИ: РФ ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении военных баз

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны.

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. <...> Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее о переговорах "в позитивном русле" заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Тем временем издание Free Syria News Network (FSNN) сообщило, на российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились несколько военно-транспортных самолетов ВКС РФ. FSNN опубликовало видеозапись, на которой самолет Ил-76 с российским флагом заходит на посадку.

Минобороны России о прибытии самолетов не сообщало.

Напомним, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря повстанцы захватили несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули город.

Президент Сирии Башар Асад в тот же день покинул страну. Некоторое время его самолет невозможно было отследить через открытые источники, ряд СМИ не исключали вероятности крушения борта с сирийским лидером. Однако, позднее российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщило, что он с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа 8 декабря в эфире телеканала TRT Haber заявил о формировании переходных органов власти.