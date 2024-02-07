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СМИ раскрыли детали новых санкций ЕС против России

СМИ раскрыли детали новых санкций ЕС против России Европейский союз готовится ввести очередные ограничения в отношении РФ.
В регионе
7 февраля 2024 г. 05:39
СМИ раскрыли детали новых санкций ЕС против России

Европейский союз готовится ввести очередные ограничения в отношении РФ.

Как передает Report со ссылкой на EUobserver, новый список планируют объявить 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

По словам нескольких дипломатов ЕС в беседе с журналистами, в санкционный список, в частности, включат "несколько десятков" российских и белорусских военных, задействованных в ведении боевых действий против Украины. Также "мини-санкции" будут введены в отношении граждан РФ, причастных к незаконной депортации и похищениям украинских детей.

Отмечается, что также упоминается несколько компаний вне Евросоюза, которые помогают России получить запрещенные компоненты оружия, несмотря на введенные международные санкционные ограничения.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fevralın 24-də Rusiyaya tətbiq olunacaq sanksiyaların təfərrüatları məlum olub

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