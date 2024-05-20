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СМИ: Радиус зоны операции по поиску вертолета Раиси сократился до 2 км

СМИ: Радиус зоны операции по поиску вертолета Раиси сократился до 2 км Радиус зоны, в которой проводится операция по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сократился до 2 км.
В регионе
20 мая 2024 г. 02:26
СМИ: Радиус зоны операции по поиску вертолета Раиси сократился до 2 км

Радиус зоны, в которой проводится операция по поиску совершившего жесткую посадку вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сократился до 2 км.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Press TV.

Со ссылкой на высокопоставленного генерала иранской армии телеканал отметил, что погодные условия сильно ухудшились. "Район поиска все больше сужается", - отметил представитель Вооруженных сил Ирана.

Отметим, что вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

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