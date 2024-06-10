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СМИ: Путин посетит Северную Корею в ближайшие недели

СМИ: Путин посетит Северную Корею в ближайшие недели Президент России Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам.
В регионе
10 июня 2024 г. 10:10
СМИ: Путин посетит Северную Корею в ближайшие недели

Президент России Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам.

Как передает Report, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник.

Источник сообщил, что визит Путина во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас "активно готовится".

Еще 26 марта онлайн-газета Vietnamnet писала, что генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в телефонном разговоре с Путиным пригласил его посетить Вьетнам с официальным визитом и уже тогда он принял приглашение. 30 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко говорил, что подготовка визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

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