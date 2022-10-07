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СМИ: Путин и Зеленский дали согласие приехать на саммит G20 в Индонезии

СМИ: Путин и Зеленский дали согласие приехать на саммит G20 в Индонезии Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие приехать на саммит G20 в Индонезии в ноябре.
В регионе
7 октября 2022 г. 21:23
СМИ: Путин и Зеленский дали согласие приехать на саммит G20 в Индонезии

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дали согласие приехать на саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

Если Зеленский и Путин приедут на саммит в Бали, это будет их первое появление на одной площадке с момента начала конфликта.

"Оба согласились присутствовать. Ситуация непростая", - заявил дипломат. Лидеров стран разведут по разным отелям для того, чтобы предотвратить излишнюю напряженность. "Мы решаем, в каких отелях их разместить - в один Путина и в другой - Зеленского", - говорит посол.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Putin və Zelenski İndoneziyada keçiriləcək G20 sammitində iştirak barədə razılığa gəliblər"

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