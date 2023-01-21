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СМИ: Противостояние между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера" усиливается

СМИ: Противостояние между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера" усиливается В разведке США подтвердили вывод экспертов ISW о том, что противостояние между Минобороны России и ЧВК "Вагнера" усиливается.
В регионе
21 января 2023 г. 08:43
СМИ: Противостояние между Минобороны РФ и ЧВК Вагнера усиливается

В разведке США подтвердили вывод экспертов ISW о том, что противостояние между Минобороны России и ЧВК "Вагнера" усиливается.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на отчет ISW.

По данным разведки США, между руководителями ЧВК "Вагнера" и официальными лицами Минобороны РФ формируется раскол из-за длительного противостояния на фронте.

Отмечается, что ЧВК в последнее время становится "центром военной власти" со своей 50-тысячной группировкой.

При этом войска РФ сознательно избегают прямого признания участия войск ЧВК "Вагнера" в заявленном захвате Клищевки Донецкой области 19 января.

Несмотря на внутренний конфликт, группа наемников вынуждена полагаться на Минобороны России в вопросе снабжения тяжелой военной техникой. Хотя бойцы ЧВК "Вагнера" могут самостоятельно управлять предоставленными им танками и самолетами, но при этом они продолжают полагаться на кадровую армию в вопросах материально-технической поддержки и технического обслуживания.

Напомним, что США квалифицировали ЧВК "Вагнер" как транснациональную преступную организацию.

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