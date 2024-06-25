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СМИ: Проевропейские партии Грузии намерены отправить в отставку правительство

СМИ: Проевропейские партии Грузии намерены отправить в отставку правительство Ряд оппозиционных партий Грузии, выступающих с позиций евроинтеграции, намерены разработать стратегию совместной кампании с тем, чтобы отправить в отставку действующее правительство страны.
В регионе
25 июня 2024 г. 15:28
СМИ: Проевропейские партии Грузии намерены отправить в отставку правительство

Ряд оппозиционных партий Грузии, выступающих с позиций евроинтеграции, намерены разработать стратегию совместной кампании с тем, чтобы отправить в отставку действующее правительство страны.

Как передает Report, об этом пишет Politico.

"Ведущие оппозиционные партии Грузии договорились работать вместе во время общенациональных выборов в октябре, чтобы попытаться свергнуть правящую партию "Грузинская мечта", которая, по их словам, сорвала заявку страны на вступление в ЕС", - говорится в сообщении издания.

Речь идет о партиях "Единое национальное движение" (ЕНД), либеральной "Лело для Грузии", "Новый политический центр - Гирчи", "Ахали", "За Грузию", "Европейские социалисты". Издание пишет, что последние две партии на данный момент отказались подписывать соглашение с намерением "вернуть Грузию на путь быстрой интеграции в ЕС".

Указанные партии также планируют поддержать переизбрание нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они также призвали западные страны помочь обеспечить свободные и справедливые выборы в Грузии, которые состоятся в октябре.

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