СМИ: При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

В результате ракетного обстрела окрестностей международного аэропорта Багдада погибли по меньшей мере восемь человек.

Как передает Report, oб этом сообщает AFP со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

Отмечается, что три ракеты упали рядом с помещением для грузов, что привело к взрыву двух машин.

Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.

Как сообщает "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и "Sky News" глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада.

Соединенные Штаты подтверждают, что нанесли в пятницу удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Никаких дополнительных деталей в настоящее время не приводится. В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать сообщения о том, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани был убит в результате ракетных ударов в районе Багдада.