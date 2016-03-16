При теракте в Анкаре было использовано около 300 кг взрывчатки

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Около 300 килограммов аммиачной селитры было использовано террористами, которые совершили теракт в Анкаре 13 марта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в полиции.

Помимо аммиачной селитры в составе взрывчатой смеси были обнаружены легкоплавкие нефтепродукты. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница, находившаяся в заминированной машине.

Взрыв прогремел вечером 13 марта на автобусной остановке вблизи одного из офисов премьер-министра Турции. Это произошло в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей. Взорвался заминированный автомобиль, находившийся между двумя автобусами. Минздрав Турции сообщил о 37 погибших. Пострадали 125 человек.