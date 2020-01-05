СМИ: Президент США приказал убить Сулеймани вопреки данным американской разведки

Президент США Дональд Трамп наперекор Пентагону и вопреки последним данным разведки санкционировал убийство в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в своей электронной версии американская газета The New York Times, ссылающаяся на несколько источников в министерстве обороны и администрации США.

По их данным, Д.Трамп первоначально (28 декабря) отказался от физического устранения иранского генерала и вместо этого отдал распоряжение ВВС США совершить налет 30 декабря на лагерь движения "Катаиб Хезболлах" в иракском городе Эль-Каиме близ границы с Сирией. В результате погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Это спровоцировало массовые акции протеста перед американским посольством в Багдаде, за которыми американский лидер следил по телерепортажам.

Согласно публикации, представители Пентагона были удивлены тем, что Д.Трамп в итоге высказался за наиболее радикальный вариант действий. Президент США проигнорировал поступившие 30 декабря разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило, включая разъезды К.Сулеймани. Более того, американская разведка пришла к выводу, что масштабные нападения на военных США, подготовку которых Вашингтон приписывает иранскому генералу, не являлись неминуемыми.

В обсуждении подготовки операции участвовал узкий круг лиц, включая помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О'Брайена, госсекретаря Майкла Помпео, министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хэспел и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни. Сторонниками наиболее жесткого курса по отношению к Тегерану были М.Помпео и вице-президент Майкл Пенс, уточняют источники газеты. По их словам, в Пентагоне, памятуя о событиях лета прошлого года, явно не ожидали от Д.Трампа выбора в пользу ликвидации К.Сулеймани.