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    Президент Ирана совершит визит в Оман и Кувейт

    15 февраля Рухани отправится в Маскат

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани 15 февраля совершит официальный визит в Оман и Кувейт, чтобы обсудить последние события в регионе Персидского залива и улучшить взаимоотношения с этими государствами, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Press-TV.

    По словам заместителя начальника штаба президента Парвиза Эсмаили, 15 февраля Рухани отправится в Маскат, чтобы встретиться с султаном и премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом. В тот же день Рухани отправится в столицу Кувейта по приглашению эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Рухани вернется в Иран в этот же день вечером.

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