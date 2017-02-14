Президент Ирана совершит визит в Оман и Кувейт

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани 15 февраля совершит официальный визит в Оман и Кувейт, чтобы обсудить последние события в регионе Персидского залива и улучшить взаимоотношения с этими государствами, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Press-TV.

По словам заместителя начальника штаба президента Парвиза Эсмаили, 15 февраля Рухани отправится в Маскат, чтобы встретиться с султаном и премьер-министром Омана Кабусом бен Саидом. В тот же день Рухани отправится в столицу Кувейта по приглашению эмира Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Рухани вернется в Иран в этот же день вечером.