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СМИ: Перед началом политической деятельности Варданян сколотил огромное состояние в РФ

СМИ: Перед началом политической деятельности Варданян сколотил огромное состояние в РФ Прежде чем начать активную политическую деятельность и заняться филантропией в Армении, "государственный министр" бывшего сепаратистского режима Рубен Варданян сколотил огромное состояние в России.
В регионе
18 июня 2024 г. 15:12
СМИ: Перед началом политической деятельности Варданян сколотил огромное состояние в РФ

Прежде чем начать активную политическую деятельность и заняться филантропией в Армении, "государственный министр" армянских сепаратистов в Карабахе Рубен Варданян сколотил огромное состояние в России.

Как передает Report, об этом говорится в статье французского бюллетеня "Intelligence online".

начале 1990-х годов он открыл ныне ликвидированный российский инвестиционный банк "Тройка Диалог", которым руководил до тех пор, пока он не был продан и поглощен Сбербанком. Утечка банковских данных в 2019 году выявила схему, созданную инвестиционным банком в период с 2006 по 2013 год и получившую название "Тройка" Прачечная самообслуживания, с помощью которой банк выводил деньги из России через налоговые убежища и Литву", - отмечается в статье.

По мнению автора, неоднозначная фигура армянского бизнесмена Рубена Варданяна, который находится под судом в Азербайджане, стала катализатором целой волны отдельных предполагаемых кампаний влияния исходящих от России, США и Франции.

При этом, в публикации подчеркивается, что кабинет премьер-министра Никола Пашиняна пытается следить за действиями оппозиции, поскольку протестующие продолжают призывать к отставке Пашиняна в ходе демонстраций, которые только 12 июня привели к десяткам раненых.

"Служба безопасности Пашиняна особенно обеспокоена той ролью, которую бизнесмен Рубен Варданян мог бы сыграть в объединении армянской диаспоры. Они особенно обеспокоены его влиянием в Соединенных Штатах и Франции, где сторонники оппозиции наиболее активны", - отмечается в статье.

Напомним, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Р. Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Vardanyan "siyasi fəaliyyət"ə başlamazdan əvvəl Rusiyada böyük sərvət toplayıb
Версия на английском языке Media: Before becoming active in politics Vardanyan built vast fortune in Russia

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