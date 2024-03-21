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СМИ: Премьер Грузии назначил Каджаю спецпредставителем по отношениям с РФ

СМИ: Премьер Грузии назначил Каджаю спецпредставителем по отношениям с РФ Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Каджаю на пост спецпредставителя по вопросам урегулирования отношений с РФ.
В регионе
21 марта 2024 г. 12:47
СМИ: Премьер Грузии назначил Каджаю спецпредставителем по отношениям с РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Георгия Каджаю на пост спецпредставителя по вопросам урегулирования отношений с РФ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в грузинском правительстве.

"Да, конечно, Каджая уже назначен официально", - сказал он.

Кобахидзе 11 марта сообщил, что планирует назначить новым спецпредставителем по вопросам отношений с РФ Каджаю, который возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Занимавший этот пост с 2012 года Зураб Абашидзе был назначен советником премьера.

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