СМИ: Правительство Ирана провело экстренное совещание в связи с поисками вертолета Раиси

Иранский кабмин провел вечером 19 мая экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в ходе которого обсуждались поисковые работы совершившего жесткую посадку вертолета с президентом исламской республики Ибрагимом Ра

Иранский кабмин провел вечером 19 мая экстренное заседание под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в ходе которого обсуждались поисковые работы совершившего жесткую посадку вертолета с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси на борту.

Как передает Report , об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, на заседании Мохбер поручил министру здравоохранения Бахраму Эйнолахи, а также вице-президенту исламской республики по исполнительным вопросам Мохсену Мансури направиться в район крушения президентского вертолета. Помимо того, на участников заседания "была возложена ответственность" за дальнейшие действия по поисковым работам.