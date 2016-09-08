 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Правительство Казахстана подаст в отставку

    Отставка правительства Карима Масимова ожидается 9 сентября

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана подаст в отставку. Отставка правительства Карима Масимова ожидается 9 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом заявил источник в Астане, знакомый с ситуацией. 

    9 сентября в Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

    Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. Второго апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi