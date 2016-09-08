СМИ: Правительство Казахстана подаст в отставку

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана подаст в отставку. Отставка правительства Карима Масимова ожидается 9 сентября. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Казахстан", об этом заявил источник в Астане, знакомый с ситуацией.

9 сентября в Астане пройдет расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Масимов впервые возглавил Кабмин в 2007 году и работал в этой должности до 2012 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность руководителя администрации президента Казахстана. Второго апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство Казахстана.