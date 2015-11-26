​СМИ: Практически остановлен товарооборот между Россией и Турцией

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Со вчерашнего дня практически остановлен товарооборот между Россией и Турцией — российская таможня турецкие товары не пропускает. Все партии продуктов и промышленных товаров останавливаются для более тщательной проверки.

Как передает Report, об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, уже сегодня может быть введено эмбарго на поставку турецких товаров на территорию России. Как отмечает источник, в правительстве прорабатывается вопрос, под каким именно предлогом товары из Турции будут запрещены.

По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, в случае введения эмбарго Россия не ощутит серьезных последствий. Овощи и фрукты из Турции могут заменить поставками из Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Марокко, Израиля, ЮАР и Аргентины. Глава Минсельхоза Александр Ткачев исключает возможность дефицита, пишет РИА Новости.

«Мы заместим, допустим, по овощам — нам будут поставлять такие страны, как Иран, Азербайджан, Узбекистан, Марокко, Израиль; по цитрусовым, я думаю, что активно подключатся к этому вопросу ЮАР, Аргентина. Россияне не почувствуют, что Турция не присутствует на рынке страны в случае продэмбарго», — отметил чиновник.

Турция поставляет в Россию 20% от общего объема импорта овощей. Доля турецких цитрусов — 25%. Страна активно покупает российское зерно. С начала 2015 года было экспортировано 3,5 млн т зерна. По словам Ткачева, это около 12% от общего вывоза, пишет источник.