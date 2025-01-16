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СМИ: Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена

СМИ: Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена Более 200 картин Хантера Байдена, сына уходящего президента США Джо Байдена, сгорели в результате пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес.
В регионе
16 января 2025 г. 13:35
СМИ: Пожар в Лос-Анджелесе уничтожил более 200 картин Хантера Байдена

Более 200 картин Хантера Байдена, сына уходящего президента США Джо Байдена, сгорели в результате пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета New York Post.

Стоимость работ оценивается в "миллионы долларов", примерно по $500 тыс. за произведение. Коллекция хранилась на складе неподалеку от дома адвоката Хантера Байдена Кевина Морриса в Пасифик-Палисейдс. В этом районе был один из крупных очагов пожара, однако дом Морриса, не пострадал.

Сын действующего президента США - художник-самоучка, он занялся живописью во время лечения от наркозависимости.

Ранее сообщалось о том, что лесные пожары уничтожили частную коллекцию, в которую входили работы современных американских художников: Кита Харинга, Дэмиена Херста и Энди Уорхола.

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