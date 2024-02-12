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СМИ: Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет

СМИ: Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов.
В регионе
12 февраля 2024 г. 10:04
СМИ: Поставка США новых F-16 Турции может затянуться на несколько лет

Поставка новых истребителей F-16, запрошенных Турцией у США, может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

"Накануне вечером закончился период рассмотрения Конгрессом США по поводу покупки Турцией самолетов F-16 у США, и сделка была официально одобрена. Теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Поставка новых самолетов может затянуться из-за большого количества заказов", - сообщило издание.

Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре.

Отметим, что вчера стало известно о том, что Конгресс США одобрил сделку с Турцией. Госдеп оценивает сделку в 23 млрд долларов.

"Согласно отчету, опубликованному Исследовательской службой Конгресса США в сентябре прошлого года, Lockheed Martin заявляет, что у нее уже есть более 140 заказов и что ее ежемесячная производственная мощность составляет 4 самолета. Согласно расчетам, первые новые самолеты F-16 Block 70 Турция должна получить в 2028 или 2029 году", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке US delivery of new F-16s to Türkiye may take several years

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