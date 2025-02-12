О нас

СМИ: Посла Армении в РФ уведомили о необходимости явиться в суд

СМИ: Посла Армении в РФ уведомили о необходимости явиться в суд Посол Армении в России Гурген Арсенян и депутат "Гражданского договора" Гагик Мелконян получили уведомление о необходимости явиться в суд.
В регионе
12 февраля 2025 г. 09:56
СМИ: Посла Армении в РФ уведомили о необходимости явиться в суд

Посол Армении в России Гурген Арсенян и депутат "Гражданского договора" Гагик Мелконян получили уведомление о необходимости явиться в суд.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

Дело, по которому их вызывают, связано с установкой взрывных устройств на территориях, принадлежащих Арсеняну и Мелконяну, а также рядом с офисом "Гражданского договора". Следствие завершено, и материалы переданы в суд.

По версии следствия, 20 февраля подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство (1 кг тротила и пенталита) в 9 метрах от офиса "Объединенной рабочей партии" (лидер – Арсенян). Еще одна бомба была найдена неподалеку от офиса "Гражданского договора". Однако устройства не сработали из-за неисправности механизма.

Пострадавшими по делу признаны глава Государственной контрольной службы Романос Петросян, Гагик Мелконян и Гурген Арсенян. Они вызваны в суд для дачи показаний. Однако, по данным издания, несмотря на уведомление, они не являются на заседания.

Отметим, что по этому делу арестован член АРФ "Дашнакцутюн" Гагик Саркисян, срок его содержания под стражей регулярно продлевается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Rusiyadakı səfirinə məhkəməyə gəlməsi barədə bildiriş verilib

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi