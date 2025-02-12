СМИ: Посла Армении в РФ уведомили о необходимости явиться в суд

Посол Армении в России Гурген Арсенян и депутат "Гражданского договора" Гагик Мелконян получили уведомление о необходимости явиться в суд.

Посол Армении в России Гурген Арсенян и депутат "Гражданского договора" Гагик Мелконян получили уведомление о необходимости явиться в суд.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд".

Дело, по которому их вызывают, связано с установкой взрывных устройств на территориях, принадлежащих Арсеняну и Мелконяну, а также рядом с офисом "Гражданского договора". Следствие завершено, и материалы переданы в суд.

По версии следствия, 20 февраля подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство (1 кг тротила и пенталита) в 9 метрах от офиса "Объединенной рабочей партии" (лидер – Арсенян). Еще одна бомба была найдена неподалеку от офиса "Гражданского договора". Однако устройства не сработали из-за неисправности механизма.

Пострадавшими по делу признаны глава Государственной контрольной службы Романос Петросян, Гагик Мелконян и Гурген Арсенян. Они вызваны в суд для дачи показаний. Однако, по данным издания, несмотря на уведомление, они не являются на заседания.

Отметим, что по этому делу арестован член АРФ "Дашнакцутюн" Гагик Саркисян, срок его содержания под стражей регулярно продлевается.