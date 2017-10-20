СМИ: Порошенко обвинил главу МВД Арсена Авакова, допустившего "палаточный пикет" около Рады

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки около парламента, сообщает Report со ссылкой на издание "Украинская правда".

По данным издания, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции. Он был раздражен тем, что митингующим удалось установить палатки на ул. Грушевского" и обвинил Авакова в бездеятельности.

Аваков в свою очередь ответил, что "выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее", пишет издание.

По данным "Украинской правды", 19 октября вечером Аваков снова был вызван к Порошенко на Банковую.

Также сегодня по информации адвоката Рената Кузьмина, Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию Украины возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко о незаконном лишении гражданства Михаила Саакашвили. "Суд обязал [главу министерства внутренних дел Арсена] Авакова возбудить дело против Порошенко о незаконном лишении гражданства Саакашвили", - написал он в Facebook. Ранее, по словам адвоката, его заявление о преступлении, совершенном президентом Порошенко и его подчиненными при предоставлении и последующем лишении Саакашвили украинского гражданства, Генпрокуратура и полиция отказывались рассматривать.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась утром 17 октября. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батьковщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" , а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко".

В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований.