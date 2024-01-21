СМИ: Погибший в авиакатастрофе в Афганистане россиянин был известным предпринимателем

В авиакатастрофе в Афганистане погибли известный в российском Волгодонске предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга.

В авиакатастрофе в Афганистане погибли известный в российском Волгодонске предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, вечером 20 января бизнес-джет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над провинцией Бадахшан на северо-востоке Афганистана.

Вскоре высоко в горах нашли обломки воздушного судна. Причиной крушения самолета стал отказ двигателей.

Пассажирами самолета оказалась известные в Волгодонске бизнесмены Анна и Анатолий Евсюковы. Супруг владел и управлял несколькими рынками и торговыми центрами в Волгодонске и рядом других объектов торговой и офисной недвижимости.

Telegram-канал "База" сообщает, что семья Евсюковых прилетела на отдых в Таиланд 15 декабря. С ними был сын Виталий. Через пару дней Анне Евсюковой стало плохо. 17 декабря ее положили в больницу Паттайи. Местные врачи сообщили о некой инфекции. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Для эвакуации больной в Россию был заказан частный борт. На борту нашлось место только для Евсюковых-старших. Их сын Виталий вылетел из Патайи обычным рейсом. Он благополучно вернулся в Россию.