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СМИ: Поддержка Украины обойдется Европе еще в $3,1 трлн

СМИ: Поддержка Украины обойдется Европе еще в $3,1 трлн Поддержка Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим европейским странам в дополнительные $3,1 трлн в течение следующих 10 лет.
В регионе
13 февраля 2025 г. 11:16
СМИ: Поддержка Украины обойдется Европе еще в $3,1 трлн

Поддержка Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим европейским странам в дополнительные $3,1 трлн в течение следующих 10 лет.

Как передает Report, такие оценки приводит Bloomberg Economics в связи с заявлением шефа Пентагона Пита Хегсета, предупредившего Европу о том, что она сама должна заниматься обеспечением своей безопасности.

В частности, согласно оценкам агентства, восстановление Вооруженных сил Украины может обойтись примерно в $175 млрд в течение 10 лет, и это зависит от того, в каком состоянии будут находиться ее войска на момент достижения урегулирования. Миротворческие силы численностью 40 тыс. человек обойдутся примерно в $30 млрд за тот же период времени.

Большая часть средств пойдет на укрепление вооруженных сил стран - членов ЕС и увеличение совокупного оборонного бюджета до 3,5% ВВП, что соответствует последним обсуждениям в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет Bloomberg. Дополнительные средства пойдут на финансирование артиллерийских запасов, систем противовоздушной обороны и ракетных систем. Согласно оценкам Bloomberg Economics, если финансирование будет осуществляться за счет долговых обязательств, то в течение следующего десятилетия потребности пяти крупнейших европейских членов НАТО в заемных средствах составят еще $2,7 трлн. Европа не готова взять на себя огромную часть бремени, указывает Bloomberg.

Кроме того, Bloomberg Economics прогнозирует, что Украине придется потратить около $230 млрд на восстановление зданий и инфраструктуры. Вместе с этим, по данным агентства, в настоящее время существует дефицит в $130 млрд между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием. Это ставит под угрозу любое восстановление экономики и может подорвать устойчивость Украины в долгосрочной перспективе, указывает агентство.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna ordusunun bərpası 10 il ərzində 175 milyard dollara başa gələ bilər

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