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СМИ: Почти 80% депутатов и чиновников РФ, обещавших "уйти на фронт", отсиделись в тылу

СМИ: Почти 80% депутатов и чиновников РФ, обещавших "уйти на фронт", отсиделись в тылу Почти за три года боевых действий в Украине 108 чиновников и депутатов федерального и регионального уровней в РФ заявили о намерении отправиться на "специальную военную операцию - СВО", так называют в официальных кругах российско-украинскую войну.
В регионе
18 января 2025 г. 03:47
СМИ: Почти 80% депутатов и чиновников РФ, обещавших уйти на фронт, отсиделись в тылу

Почти за три года боевых действий в Украине 108 чиновников и депутатов федерального и регионального уровней в РФ заявили о намерении отправиться на "специальную военную операцию - СВО", как называют в официальных кругах российско-украинскую войну.

Об этом говорится в статье издания "Новая газета. Европа", передает Report.

Отмечается, что подавляющее большинство упомянутых лиц служат на льготных условиях в тылу ― с минимальными рисками для жизни, периодически отлучаясь на отдых в Турцию, футбольные матчи и заседания парламента.

Согласно подсчетам издания, из государственных служащих, заявивших о готовности идти на войну, только 18 действительно отправились на фронт. Это в основном те, кто хотел избежать уголовного преследования (часто за мошенничество и присвоение средств). Еще 62 человека, отправившихся на службу, проходили ее на льготных условиях ― с минимальными рисками для жизни. Половина чиновников на фронте не прослужила больше шести месяцев. Более того, 20 представителей российских властей после заявления о намерении идти на войну так никуда и не ушли.

В октябре прошлого года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков даже жаловался на нехватку чиновников в области из-за их массового ухода на фронт. В 2024 году отправились служить три заместителя губернатора, депутат областной думы и еще трое чиновников регионального уровня. Правда, местом службы всех семерых оказался "БАРС-Белгород" — добровольческий отряд, занимающийся защитой приграничья и помощью местным жителям. В зону боевых действий никто из этих "фронтовиков" так и не попал, а трое из них вернулись, прослужив всего месяц.

Депутат Государственной Думы от "Единой России" Дмитрий Саблин официально находится на войне с марта 2022 года. Саблин, являющийся основателем и командиром подразделения "ГРОМ – Каскад", за это время стал соавтором более 40 законопроектов, удалось выяснить в рамках журналистского расследования. Также Саблина неоднократно видели отдыхающим в Турции. Всего о готовности идти на войну заявили 18 депутатов Госдумы РФ.

Издание подчеркивает, что в Вооруженных силах России на общих основаниях служили всего восемь государственных представителей – трое из них погибли, еще двое получили ранения.

31 госслужащий все еще продолжает службу, девять человек отправились на службу менее шести месяцев назад, поэтому точно сказать, останутся ли они там надолго, невозможно.

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Версия на азербайджанском языке Müharibəyə getdiklərini açıqlayan rusiyalı məmur və deputatların təxminən 80 %-i arxa cəbhədə qalıb və evə qayıdıb

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