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СМИ: PKK объявила о самороспуске

СМИ: PKK объявила о самороспуске Стали известны решения, принятые на конгрессе, проведённом по призыву находящегося в заключении лидера террористической организации PKK Абдуллы Оджалана.
В регионе
11 мая 2025 г. 21:03
СМИ: PKK объявила о самороспуске

Стали известны решения, принятые на конгрессе, проведённом по призыву находящегося в заключении лидера террористической организации PKK Абдуллы Оджалана.

Как сообщает Report, об этом заявил журналист Невзат Челик в эфире телеканала TV100.

По его словам, первым из четырёх принятых решений является прекращение террористических нападений PKK против турецкого государства. Отныне организация будет вести борьбу политическими и правовыми методами.

Кроме того, с самороспуском PKK полностью прекратит свою деятельность. С момента объявления решения о ликвидации на территориях Ирака, Ирана, Сирии и Турции не будет осуществляться никакой военной деятельности под именем PKK.

Практическую реализацию процесса роспуска возьмёт на себя руководящий совет организации.

Также будет создана совместная комиссия для сдачи оружия лицами, присоединившимися к PKK из Турции.

В заявлении по итогам XII съезда организации, прошедшего 5–7 мая, отмечается, что в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о результатах.

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Версия на азербайджанском языке KİV: PKK terror təşkilatı ləğv olunur

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