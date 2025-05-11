СМИ: PKK объявила о самороспуске

Стали известны решения, принятые на конгрессе, проведённом по призыву находящегося в заключении лидера террористической организации PKK Абдуллы Оджалана.
Как сообщает Report, об этом заявил журналист Невзат Челик в эфире телеканала TV100.
По его словам, первым из четырёх принятых решений является прекращение террористических нападений PKK против турецкого государства. Отныне организация будет вести борьбу политическими и правовыми методами.
Кроме того, с самороспуском PKK полностью прекратит свою деятельность. С момента объявления решения о ликвидации на территориях Ирака, Ирана, Сирии и Турции не будет осуществляться никакой военной деятельности под именем PKK.
Практическую реализацию процесса роспуска возьмёт на себя руководящий совет организации.
Также будет создана совместная комиссия для сдачи оружия лицами, присоединившимися к PKK из Турции.
В заявлении по итогам XII съезда организации, прошедшего 5–7 мая, отмечается, что в ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация о результатах.