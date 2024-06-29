Пезешкиян лидирует после подсчета 5,8 млн голосов на выборах президента Ирана

Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили, предположительно, лидируют на внеочередных президентских выборах в Иране.

Кандидат в президенты Ирана от реформистов Масуд Пезешкиян после подсчета 5,825 млн голосов (всего 61 млн избирателей) продолжает лидировать в первом туре внеочередных президентских выборов в исламской республике, с небольшим отставанием на втором месте идет консерватор Саид Джалили.

Как передает Report , об этом сообщил представитель избиркома исламской республики Мохсен Эслами.

Как он отметил в эфире телеканала IRIB, по предварительным данным, экс-глава Минздрава Пезешкиян получил 2,410 млн голосов, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили - 2,408 млн. За спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа проголосовали 780 тыс. иранцев. Избирком уточнил, что голоса подсчитаны на 17 тыс. из 58 тыс. избирательных участков.

04:54

Кандидат от крыла реформистов Масуд Пезешкиян лидирует в первом туре досрочных президентских выборов в Иране после подсчета 2,372 млн голосов.

Как передает Report , об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

Как отметил Эслами в эфире телеканала IRIB, "по предварительным данным, Пезешкиян на данный момент набрал 973 052 голоса", а представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили - 963 615. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, который изначально считался фаворитом президентской гонки, получил только 341 тыс. голосов.

Явка, по сведениям агентства Tasnim, составила около 40%.

04:23

Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидировали на внеочередных президентских выборах в Иране.

Как передает Report , об этом сообщало агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов. Затем избирком Ирана подтвердил лидерство Пезешкияна после подсчета 2,3 млн голосов.

Согласно сведениям агентства, Пезешкиян набирал 42,6% голосов, Джалили - 38,8%. Данные о голосах за второго кандидата от консерваторов - Мохаммада Багера Галибафа - агентство не приводило. Явка, по сведениям Tasnim, составила около 40%.

04:14

Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили, предположительно, лидируют на внеочередных президентских выборах в Иране.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов.

Согласно этим сведениям, Пезешкиян набирает 42,6% голосов, Джалили - 38,8%. Данные о голосах за второго кандидата от консерваторов - Мохаммада Багера Галибафа - агентство не приводит. Явка, по сведениям Tasnim, составила около 40%.