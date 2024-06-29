Пезешкиян лидирует после подсчета 5,8 млн голосов на выборах президента Ирана

Кандидат в президенты Ирана от реформистов Масуд Пезешкиян после подсчета 5,825 млн голосов (всего 61 млн избирателей) продолжает лидировать в первом туре внеочередных президентских выборов в исламской республике, с небольшим отставанием на втором месте идет консерватор Саид Джалили.
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Как он отметил в эфире телеканала IRIB, по предварительным данным, экс-глава Минздрава Пезешкиян получил 2,410 млн голосов, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили - 2,408 млн. За спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа проголосовали 780 тыс. иранцев. Избирком уточнил, что голоса подсчитаны на 17 тыс. из 58 тыс. избирательных участков.
Кандидат от крыла реформистов Масуд Пезешкиян лидирует в первом туре досрочных президентских выборов в Иране после подсчета 2,372 млн голосов.
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Как отметил Эслами в эфире телеканала IRIB, "по предварительным данным, Пезешкиян на данный момент набрал 973 052 голоса", а представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили - 963 615. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, который изначально считался фаворитом президентской гонки, получил только 341 тыс. голосов.
Явка, по сведениям агентства Tasnim, составила около 40%.
Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили лидировали на внеочередных президентских выборах в Иране.
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Согласно сведениям агентства, Пезешкиян набирал 42,6% голосов, Джалили - 38,8%. Данные о голосах за второго кандидата от консерваторов - Мохаммада Багера Галибафа - агентство не приводило. Явка, по сведениям Tasnim, составила около 40%.
Реформист Масуд Пезешкиян и консерватор Саид Джалили, предположительно, лидируют на внеочередных президентских выборах в Иране.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на предварительные данные подсчета голосов.
Согласно этим сведениям, Пезешкиян набирает 42,6% голосов, Джалили - 38,8%. Данные о голосах за второго кандидата от консерваторов - Мохаммада Багера Галибафа - агентство не приводит. Явка, по сведениям Tasnim, составила около 40%.